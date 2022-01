x x

SARONNO – “Un lutto che colpisce profondamente tutta la nostra Associazione e coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo”.

Inizia così la nota di Ascom in merito alla scomparsa di Mario Nazeri storico volto del sodalizio.

Oggi ci ha lasciato il nostro ragionier Mario Nazeri, un uomo d’altri tempi di cui rimpiangeremo la sua presenza ma faremo un grande tesoro delle sue lezioni di vita.

Mario Nazeri ha fatto la storia dell’Associazione ed è stato uno dei pilastri fondamentali e portanti della nostra Confcommercio Territoriale, fin dai lontani anni 70 da quando ha iniziato far parte della grande famiglia.

Il presidente, Andrea Busnelli, con profonda tristezza dichiara: “Sono tante i motivi per cui, Mario, ti dobbiamo ringraziare e altrettanti sono gli insegnamenti di vita di cui facciamo tesoro quotidianamente. Sei stato un amico, un confidente e un esempio per tanti, sempre disponibile ad aiutare tutti indistintamente e, soprattutto, sempre con un grande sorriso sul volto accompagnato da un grande spirito positività e ironia. Grazie Mario, per quello che sei stato e quello che professionalmente hai costruito. Noi lo porteremo avanti in tua memoria, a testa alta.”

Al lutto partecipa il Consiglio Direttivo, la Direzione e tutti i dipendenti del Gruppo Confcommercio Ascom Saronno.

