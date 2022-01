x x

SARONNO – Forse finito contro una finestra, o una autovettura di passaggio, un bel esemplare di allocco è stato trovato ferito sul ciglio della strada in via San Solutore, alla periferia di Saronno. A notarlo alcuni passanti, sono stati avvisati gli agenti della polizia locale che a loro volta hanno attivato gli ispettori ambientali del Comune, che sono a loro volta intervenuti sul posto.

Il volatile presentava una ferita ad un’ala, ed alla fine la decisione è stata quella di trasportarlo al centro per il recupero degli animali selvatici, che viene gestito dal Wwf a Vanzago, dove verrà curato, e quando si sarà rimesso in forma, verrà rimesso in libertà.

L’allocco, certo non molto comune nel contesto urbano, è un rapace diffuso in tutto il territorio italiano ma che predilige boschi e foreste, ed è attivo soprattutto in orario serale e notturno.

(foto di un allocco, immagine di Martin Mecnarowski http://www.photomecan.eu/)

19012022