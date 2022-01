x x

SARONNO – Quartiere Prealpi, ci risiamo: ma che puzza ieri sera! Se n’è parlato sui social e le segnalazioni non sono mancate, soprattutto dalle parti di via Seveso. Era già successo, odori molesti che nessuno riesce a capire con precisione dove venga il cattivo odore, particolarmente fastidioso, e già in passato segnalato da parte dei cittadini ed oggetti di controlli della polizia locale, che d’altra parte non hanno dato esiti precisi.

E’ una puzza che nel corso degli ultimi anni è stata percepita diverse volte, sia in orario diurno che notturno e per il momento rimasta del tutto inspiegabile.

(foto: una immagine dal quartiere Prealpi)

19012022