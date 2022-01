x x

COGLIATE – Ingenti danni materiali ma per fortuna nessun ferito: il riferimento va all’incidente accaduto oggi attorno alle 19 in via Piave a Cogliate. Un punto “maledetto” della viabilità locale, dove si sono verificati già parecchi sinistro, anche di notevole gravità.

In questo caso i danni riguardano solamente le due autovetture entrate in collisione. Ad uscirne particolarmente malconcia una Citroen C3, che è stata rimossa con il carro attrezzi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile per eseguire i rilievi dell’incidente, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto: una immagine del sinistro avvenuto oggi nel tardo pomeriggio in via Piave a Cogliate, un punto particolarmente critico della viabilità locale)

