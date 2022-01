x x

SARONNO / GROANE / TRADATE – “Per la giornata di oggi mercoledì 19 gennaio previsto un graduale avvicinamento di un nucleo depressionario dalla Francia, a cui farà seguito un fronte di aria fredda in discesa dal nord Europa. In tarda serata deboli o debolissime precipitazioni sul pavese. Per la giornata di domani, giovedì 20 gennaio, previsto un progressivo rinforzo del vento da nord su Alpi e Prealpi, già dal mattino su Valchiavenna e in quota sulle Retiche, in estensione nel pomeriggio a tutti i settori di Alpi e Prealpi. La ventilazione assumerà carattere di Foehn su alcuni fondivalle, con maggiore probabilità su Valchiavenna, Lario e Varesotto, mentre in serata sarà probabile anche il raggiungimento della pianura. Si specificano raffiche di foehn nei fondivalle fino a 50-70 chilometri orari mentre in quota entro i 1500 metri saranno probabili raffiche oltre i 70-80 chilometri orari. Velocità massime oltre i 90 chilometri orari sono attese oltre i 1500-1800 metri su Valchiavenna”. Lo da sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Proseguono dalla Regione: ” A partire dalle prime ore di domani giovedì, previsto rinforzo del vento da nord su Alpi e Prealpi, a carattere di foehn su alcuni fondivalle, più diffusamente su Lario e Valchiavenna, ma che interesserà anche il Varesotto, pedemontana occidentale e Valcamonica. Il grado di pericolo è quindi in graduale aumento sull’intero territorio regionale, sia per l’incremento della ventilazione, sia per il basso grado di umidità dell’aria e della lettiera superficiale del terreno che sta caratterizzando questo periodo. Si sottolinea che queste condizioni sono tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce”.

(foto archivio: vigili del fuoco in azione per un incendio boschivo in zona)

