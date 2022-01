x x

SARONNO – L’arrivo della pattuglia dei carabinieri con la sirena accesa non è certo passato inosservati agli abitanti nella zona all’ingresso del quartiere di Cassina Ferrara, nella zona fra via Miola e via Frua. Alle 16 dunque l’intervento delle forze dell’ordine e poi di una ambulanza della Croce rossa di Saronno, il tutto a seguito di una lite fra due persone, a quanto pare per futili motivi. Quando sono sopraggiunti i tutori dell’ordine la calma era comunque già tornata ma è stato chiesto anche il supporto dell’autolettiga perchè una persona aveva bisogno di cure mediche. Il riferimento va ad un uomo di 37 anni, che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano per le cure del caso, non è apparso in condizioni critiche.

I militari dell’Arma hanno avviato tutti gli accertamenti del caso al fine di chiarire con precisione l’accaduto e le eventuali responsabilità.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri)

19012022