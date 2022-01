x x

SOLARO – Sono stati omaggiati con una targa premio i vincitori del concorso Vetrine e Balconi in Festa 2021 promosso dal Comune di Solaro, coinvolgendo i titolari delle attività economiche e privati cittadini del territorio nell’allestimento di vetrine di attività commerciali e artigianali e decorazioni di balconi, terrazzi, cortili, giardini con addobbi e luci che richiamavano le festività natalizie.

Un’iniziativa riproposta per dare a Solaro un volto accogliente ed incantevole nel periodo più atteso dell’anno, quello delle feste.

Per le attività commerciali e artigianali i vincitori selezionati da apposita commissione sono Il salone di Afrodite di piazza Giovanni Paolo II, il bar La Dolce Vita di via Mazzini e la Cartoleria Brollo Roberta di via Roma al Villaggio Brollo.

Per quanto riguarda i privati cittadini la Famiglia Giaquinto, Raffele Maruca e Mauro Mantegazza.

Le premiazioni sono avvenute in totale sicurezza, con l’uso dei dispositivi di protezione individuale in brevi momenti di incontro.

Davide Panetti, consigliere comunale con delega al Commercio: «Ringraziamo tutti i partecipanti che hanno aderito all’iniziativa creando atmosfera di festa e incentivando la rete distributiva locale. La finalità era proprio quella di favorire le compere del periodo natalizio, oltre che di rendere Solaro più bella e ricca di colori e luci. In tutto questo voglio inserire anche il progetto di collaborazione con gli sponsor locali per le luminarie; un esempio di come si possa lavorare tutti insieme per migliorare il nostro paese».