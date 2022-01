x x

CARONNO PERTUSELLA – La sconfitta di ieri nel recupero del derby col Varese, nel capoluogo, lascia l’amaro in bocca a Manuel Scalise, tecnico della Caronnese. Lo si percepisce nelle sue parole dopo la partita contro il Città di Varese allo stadio “Franco Ossola”, gara finita 2-0 per i locali: “Siamo sempre stati in partita, abbiamo fatto un secondo tempo migliore rispetto al primo ma ci è mancato qualcosa in termini di aggressività e presenza in attacco. Gli infortuni? Ci sono e non si può negare, ma dobbiamo conviverci nella speranza di recuperarli al più presto”.

Varese-Caronnese 2-0

CITTA’ DI VARESE (3-4-1-2): Trombini; Premoli, Monticone, Mapelli; Foschiani, D’Orazio (32’ st Gazo), Disabato (32’ st Parpinel), Tosi (26’ st Baggio); Piraccini (40’ st Cantatore); Pastore (19’ st Di Renzo), Minaj. A disp.: Priori, Marcaletti, Mendolia, Venditti. All.: Rossi.

CARONNESE (4-4-2): Ansaldi; Coghetto (17’ st Cretti), Cosentino, Arpino, De Lucca; Diatta, Vernocchi, Esposito F., Putzolu; Esposito F. (42’ st Boschetti); Esposito R., Ballgjini A disp.: Angelina, Moretti, Galletti, Tunesi, Musazzi, Birolini, Di Marco. All.: Scalise.

Arbitro: Raineri di Como.

Marcatori: 27’ pt Mapelli, 47’ st rig. Di Renzo.

Note – Giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni. Spettatori 250 circa. Ammoniti: D’Orazio, De Lucca. Angoli 3-5. Recupero 1’, 4’.

