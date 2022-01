x x

TURATE – Elisoccorso oggi pomeriggio a Turate per in incidente sul lavoro: secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, il ferito – un magazziniere di 52 anni – è stato travolto da un muletto. Il fatto è accaduto in un supermercato di Massina. L’allarme è stato dato dai colleghi di lavoro alle 17.30 odierne e si è subito attivata la macchina dei soccorsi. Sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cantù, è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco.

E’ stato chiesto anche il supporto dell’elicottero attrezzato per le emergenze sanitarie, che si è levato in volo da Como ed è atterrato nelle vicinanze. Alla fine il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese, ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma, come semre avviene in simili circostanze, hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco eventuali responsabilità.

