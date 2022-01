MONZA – L’assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato è intervenuto questa mattina alla conferenza stampa nella sede della Provincia di Monza e Brianza in occasione di San Sebastiano, patrono della polizia locale.

Nel corso dell’incontro l’assessore De Corato ha premiato i rappresentanti della polizia locale della provincia che si sono distinti per azioni particolarmente meritevoli durante il servizio, molti per i servizi anti-droga ed anti-spaccio svolti nel Parco delle Groane.

Negli ultimi tempi infatti, anche grazie al contributo di Regione Lombardia, sono stati potenziati gli interventi di controllo nell’area naturalistica.

I premiati

Attestato di stima a conclusione del servizio:

sovrintendente Luigi Restelli.

Progetto sicurezza Groane:

sovrintendente Enrico Giovanni Perego, sovrintendente Vito Bonomo, sovrintendente Alessandra Triulzi, assistente Massimo Biagio Corti.

Risultati nell’ambito di polizia ambientale:

assistente Licia Pedrazza ed assistente Antonella Spaterna.

Tutela e soccorso della fauna selvatica:

assistente Pasquale Carbone.

Alla conferenza hanno inoltre preso parte il consigliere regionale Federico Romani, il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio e il consigliere provinciale con delega alla Polizia provinciale, Claudio Rebosio. “Nel difficile periodo pandemico che abbiamo passato e stiamo passando – ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza – la vostra presenza sul territorio è stata ed è fondamentale. Ringrazio gli agenti di polizia locale che, assieme ad altre professionalità, continuano ad essere un costante punto di riferimento per i cittadini”.

Dal 2018 ad oggi stanziati 16 milioni di euro per strumentazione polizia locale – “Il mio assessorato anche in questa fase critica – ha aggiunto De Corato – ha supportato concretamente le azioni della polizia locale: penso ad esempio, ai fondi stanziati da Regione Lombardia per finanziare gli straordinari degli agenti in questi ultimi due anni. Abbiamo inoltre stanziato dal 2018 al 2022 oltre 16 milioni di euro per rinnovare la strumentazione della polizia locale”.

Fondo per agenti feriti – “Sono inoltre orgoglioso – ha sottolineato – della creazione di un fondo di indennizzo rivolto agli agenti feriti con conseguenze permanenti, a quelli feriti in maniera temporanea e ai familiari dei deceduti in servizio. La prima Regione in Italia a farlo”.