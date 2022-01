x x

SARONNO – Appuntamento oggi con la tradizionale messa con la polizia locale per la ricorrenza del patrono, San Sebastiano. Il rito religioso è fissato alle 17 nella storica ed artistica chiesa di San Francesco, il tempio sacro situato in centro fra corso Italia e piazza Cadorna, che torna dunque ad accogliere qesta celebrazione, come già avvenuto in passato.

A Saronno anni fa l’allora sindaco Luciano Porro che aveva reso la celebrazione della ricorrenza “itinerante” nelle diverse parrocchie cittadine in modo che gli agenti festeggiassero vicino alla città, ai quartieri di cui si occupano ogni giorno. Quest’anno l’appuntamento si rinnova dunque in piazza San Francesco a pochi passi dalla stazione e nel cuore del centro storico. Come tradizione si terrà quindi alle 17; la messa sarà presieduta dal prevosto, monsignor Claudio Galimberti e sono state invitate anche le autorità cittadine e non solo; ci saranno anche i rappresentanti dei comuni limitrofi mentre come tradizione nel piazzale antistante la chiesa avverrà lo schieramento dei mezzi della vigilanza urbana.

