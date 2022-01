x x

SARONNO – Topi di garage in azione: sono tornati a Saronno e stavolta al quartiere Prealpi dove l’altra notte qualcuno è entrato nel cortile interno di alcuni condomini ed ha aperto i garage: nessuno degli inquilini si è accorti di niente o ha sentito rumori sospetti e l’accaduto è stato scoperto in mattinata. Ci si è resi conto che alcuni box erano stati aperti, c’erano alcune biciclette ed altri oggetti ma questo materiale non è stato preso, l’attenzione dei delinquenti si è invece concentrata su una autovettura – che è stata rubata – mentre un’altra vetture gli sconosciuti non sono riusciti a portarla via.

Fatti del genere ne sono già accaduti in altri quartieri saronnesi, particolare in zona Campo sportivo negli anni scorsi, ed anhce nei paesi del circondario. Sono adesso in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

(foto archivio: garage aperto nel corso di una precedente razzia sempre a Saronno)

