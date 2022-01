x x

CISLAGO – Ai nastri di partenza il progetto di rifacimento del tratto fognario di via XXIV maggio di Cislago, predisposto dal Comune: nevessariamente, comporterà l’interruzione al traffico veicolare, in particolare per i non residenti, per il tempo necessario ad eseguire i lavori.

Si legge infatti un una nota dell’Amministrazione civica del sindaco Stefano Calegari: “Lunedì 24 gennaio inizieranno i lavori per la sostituzione della fognatura in via XXIV maggio; il tratto di strada interessato resterà chiuso al traffico veicolare. Sarà garantito il passaggio dei pedoni e facilitato l’ingresso veicolare ai soli residenti lungo la via. I lavori dureranno circa 45 giorni. Ci scusiamo per il disagio”.

(foto: il progetto del cantiere per il rifacimento della fognatura di via 24 maggio, predisposto da parte dell’Amministrazione civica)

21012022