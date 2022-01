x x

SARONNO/SARONNESE – Pochi ma importanti appuntamenti in questo fine settimana, dal debutto di una nuova compagnia teatrale saronnese alla fondazione casa di Marta, allo spettacolo con Alessio Boni e Serra Ylmaz per concludere con un’interessante mostra di un mito della musica italiana: Adriano Celentano.

Venerdì 21 Gennaio

SARONNO – Alle 21, alla fondazione casa di Marta in via Piave, reading liberamente tratto dal libro di Nunzia Volpe “La bambina che parlava alla Luna” della compagnia teatrale di Saronno “Dietro le quinte”. Ingresso con offerta libera a favore di casa di Marta, è richiesto green pass e mascherina. Info www.fondazionecasadimarta.it.

BOVISIO MASCIAGO – Alle 21 al teatro “La Campanella” di piazza Anselmo IV, va in scena lo spettacolo “Da quando ho famiglia sono single” con Claudio Batta per la regia di Riccardo Piferi. Informazioni al sito internet www.teatrobovisiomasciago.it, telefono 0399080122.

Sabato 22 Gennaio

ROVELLASCA – Dalle 9.30 alle 12.15, alla biblioteca civica in via Edmondo de Amicis, percorso musicale genitore e figlio. L’evento è organizzato nel rispetto delle norme anticovid, i genitori dovranno avere il green pass rafforzato. Info al numero 0296961844 email [email protected].

MILANO – All’archivio Ferraina in via Scevola 4, sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata ad Adriano Celentano intitolata “Il più forte”: un’esposizione di un centinaio di scatti inediti del molleggiato dagli anni ’60 e ’70. Maggiori informazioni al sito internet www.archivioferraina.com.

TURATE – Alle 21, all’auditorium sala polifunzionale di via Galilei angolo via Cadorna, “Daf Teatro” presenta lo spettacolo “Stay hungry – indagine di un affamato”. Informazioni al sito internet www.glieccentricidadaro.com.

Domenica 23 Gennaio

SARONNO – Tornano le visite guidate al santuario della beata vergine dei miracoli, le guide volontarie illustreranno la storia e le meravigliose opere archittoniche e artistiche del santuario. Primo turno di visita alle 15.00, secondo turno alle 15.30 (della durata entrambi di due ore). Informazioni al numero 029603027.

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena lo spettacolo per ragazzi “Cuore” testo, regia ed interpretazione di Claudio Milani. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

MILANO – Al teatro Manzoni, va in scena lo spettacolo “Don Chisciotte” con Alessio Boni e Serra Yilmaz (in foto i due attori). Per informazioni su orari e costi si può consultare il sito internet www.teatromanzoni.it.