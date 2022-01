x x

SOLARO – L’azienda speciale Solaro multiservizi che gestisce le farmacie comunali di Solaro ed il Comune di Solaro avviano un servizio tamponi Covid-19 sul territorio comunale. Sarà riservata la priorità agli studenti delle classi in quarantena o sorveglianza degli istituti scolastici di Solaro e, una volta esaurite le necessità primarie, saranno accettate prenotazioni anche da parte dei cittadini.



Il punto tamponi sarà organizzato con l’ausilio di un servizio infermieristico professionale, attivo da martedì 25 gennaio in uno spazio allestito adiacente alla farmacia comunale 1 di via Varese con il supporto dei volontari e della protezione civile. Per conoscere i giorni di apertura che varieranno di settimana in settimana, è necessario seguire l’aggiornamento della pagina sul sito https://www.solaromultiservizi.it/.



Per prenotazioni è possibile contattare il numero 0296798733 da sabato 22 gennaio dalle 9 alle 12 e successivamente da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Non saranno eseguiti tamponi senza prenotazione, al di fuori degli orari indicati di apertura del centro tamponi e senza presentazione della Tessera Sanitaria.

Potranno accedere al punto tampone i seguenti soggetti, muniti di Tessera Sanitaria e, ove previsto, di adeguata documentazione:



1. libera scelta soggetto di età maggiore o uguale a 18 anni – chi intende sottoporsi liberamente al test con oneri a suo carico nella misura di 15 euro per ogni test antigenico rapido eseguito

2. libera scelta soggetto di età compresa tra i 12 e i 18 anni – chi intende sottoporsi liberamente al test con oneri a suo carico nella misura di 8 euro per ogni test antigenico rapido eseguito

3. libera scelta soggetto fino a 11 anni – chi intende sottoporsi liberamente al test con oneri a suo carico nella misura di 15 euro per ogni test antigenico rapido eseguito

4. soggetto sintomatico – in possesso di ricetta del medico di medicina generale, del pediatra o del medico di continuità assistenziale (ex guardia medica) senza oneri a suo carico

5. soggetto che deve eseguire un tampone di fine isolamento – in possesso di provvedimento di isolamento inviato da Ats senza oneri a suo carico

6. soggetto che deve eseguire un tampone di fine quarantena/estero – in possesso di provvedimento di quarantena ricevuto da Ats senza oneri a suo carico

7. soggetti in sorveglianza scolastica – riguarda alunni e personale scolastico in possesso di provvedimento di quarantena/sorveglianza nominativo da Ats senza oneri a suo carico

8. soggetto che non può vaccinarsi – in possesso di certificazione medica senza oneri a suo carico

Il sindaco di Solaro Nilde Moretti: «Rispondiamo alle necessità della popolazione scolastica e non solo, attivando non senza fatica un servizio che riteniamo fondamentale. Nelle ultime settimane ci siamo impegnati a fondo con l’azienda speciale Solaro Multiservizi nella ricerca di figure professionali che potessero occuparsi di questo servizio.

Non è stato semplice, in quanto l’esplosione dei casi ha richiesto l’impegno di moltissime risorse negli ambienti sanitari, diminuendo di molto la disponibilità di figure professionali qualificate per questa funzione.

Non escludiamo però di aumentare la disponibilità di giorni ed orari in caso di reperimento di nuovi operatori.

A tal proposito, ricordo che è possibile inoltrare la propria candidatura all’azienda speciale per avviare la collaborazione»



Per presentare la propria candidatura all’azienda speciale Solaro multiservizi per collaborare con il punto tamponi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo [email protected] riportando nell’oggetto la dicitura “Candidatura professionale punto tamponi” allegando il proprio curriculum completo.

21012022