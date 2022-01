x x

CISLAGO / GERENZANO – Mistero nelle campagne fra Cislago, Gerenzano e Turate dove attorno alle 20 è stato visto nei cielo buio da molti cittadini un oggetto luminoso cadere dal cielo, in un primo momento si era pensato ad un elicottero, ma nessun velicolo risulta mancante. Carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze, supportati anche dall’elisoccorso di Como attrezzato per il volo notturno, stanno compiendo ricerche in tutta la zona, per chiarire l’accaduto.

Attualmente dagli enti del controllo aereo non risulta nessun aeromobile mancante. Gli operatori stanno dunque eseguendo una serie di verifiche e sopralluoghi in tutta l’area, per cercare di capire cosa sia effettivamente accaduto.

Alle 22 nessun oggetto è stato rinvenuto nelle campagne della zona: in zona per le ricerche anche i volontari della protezione civile.

