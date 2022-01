x x

SARONNO – “Pietro Crivelli, marito di Laura Piuri, ci ha lasciati”. Inizia così la breve e toccante nota condivisa dall’associaizone Quattro passi di pace per ricordare il proprio attivista.

“Chi non l’ha conosciuto prima che venisse aggredito dalla malattia che lo ha stroncato, non saprà mai che vulcano di idee e che capacità di realizzarle avesse – continuano – Dovunque guardiamo tra le cose di 4 Passi di Pace ce ne è sicuramente una che Pietro ci ha lasciato in suo ricordo. Ci stringiamo attorno alla nostra cara Laura che lo ha sostenuto con incredibile energia mentre continuava a rendersi indispensabile per la regia di tutte le dirette che abbiamo organizzato.Ciao Pietro, sarai sempre con noi”.

E’ stato sempre il gruppo a fornire alcuni scatti che mostrano, dalla partenza della marcia per la pace di Assisi all’organizzazione del gioco dell’oca per la scuola Pizzigoni alla cena multietnica, il grande contributo dato da Pietro Crivelli all’associazione e alla crescita di Saronno.

