x x

SARONNO – Tanti commercianti e tutto il mondo Ascom; c’era tutto il mondo di Mario Nazeri oggi pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di San Francesco per l’ultimo saluto al volto più storico del commercio Saronnese.

Nazeri ha passato gran parte della sua vita ad occuparsi di commercio e soprattutto dei commercianti saronnesi che oggi non hanno voluto mancare ad un ultimo saluto “al ragioniere”.

Presenti anche le autorità di Ascom, dal presidente Andrea Vianello al suo predecessore Antonio Renoldi, con Roberto Carettoni che ha sostituito Nazeri nel ruolo di direttore. A nome dell’Amministrazione comunale, il sindaco Augusto Airoldi, il comandante a polizia locale Giuseppe Sala e il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli che, allora presidente del Rotary Club, aveva insignito Nazeri del premio professionalità nel 2013.

A celebrare le esequie, a cui hanno partecipato anche il presidente Duc, Luca Galanti, ed Angela Codarri, don Davide Mazzuchelli ha ricordato le “tante qualità che Mario ha avuto nella sua vita, messa a disposizione della città”.

È attivo servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn