CERIANO LAGHETTO – E’ iniziato il conto alla rovescia per il Dal Pozzo dopo la pausa invernale del campionato di Terza categoria, allungata per i problemi legati al covid. Per quanto riguarda la compagine verdegiallo, come ricordano i dirigenti, “le prime quattro giornate del girone di ritorno dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, essere messe in coda, quindi nel mese di aprile. Ad ora il trittico con cui riprenderemmo il campionato sarebbe: 13 febbraio Frazione calcistica Dal Pozzo–Limbiate, il 20 febbraio San Vittore Olona–Dal Pozzo, il 27 febbraio Dal Pozzo–Polisportiva Airoldi Origgio”.

Novità anche dal mercato: “Al momento diamo per certo un graditissimo ritorno in maglia gialloverde: Marco Mura è di nuovo un nostro giocatore. Dopo una breve pausa dettata da motivi di forza maggiore non ha resistito al richiamo di casa. Bentornato!” concludono dal club calcistico.

(foto archivio: squadra e tifosi del Dal Pozzo festeggiano al termine di una partita)

22012022