CARONNO PERTUSELLA – Dopo il recupero infrasettimanale perso dalla Caronnese contro il Varese, torna domani il campionato di serie D. Nell’emergenza coronavirus, saranno però solo tre le partite che si giocheranno domenica pomeriggio, una di queste sarà proprio quella della Caronnese, impegnata a Bra nell’ultima giornata del girone d’andata.

Manuel Scalise: “Tutti recuperati, bene giocare subito”

Il mister caronnese Manuel Scalise (nella foto) presenta così la partita di domenica: “È un bene giocare subito, vogliamo fare una grande prestazione. Il Bra è una squadra che da tanti anni è in questa categoria e sicuramente sarà un avversario ostico. Ma noi vogliamo fare punti, recuperiamo tutti in vista di questa importante trasferta e sono sicuro che ognuno darà il suo contributo”.

Gli avversari – Il Bra

Undicesimo in campionato con 23 punti in 17 partite, i giallorossi non giocano da dicembre, quando persero le ultime due partite di campionato (contro Casale e Vado). 21 gol fatti e 22 gol subiti, la squadra allenata da Roberto Floris ha perso il suo attaccante cardine a stagione in corso. Vincenzo Alfiero (11 gol fatti) ha sposato la causa del Novara, il Bra si è cautelato a dicembre con l’arrivo dell’ex Legnano e Arconatese Manuel Pavesi. Il mercato invernale ha anche regalato un portiere d’esperienza come Danilo Tunno, mentre mancherà per squalifica Luca Marchisone, duttile centrocampista offensivo. Dietro l’esperienza di Cristian Tos, per una squadra in casa sempre ostica da affrontare. Lo scorso anno la Caronnese cadde proprio a Bra (1-0) ma si riscattò al Comunale (2-0). In totale sono undici i precedenti, con 5 vittorie rossoblù, 2 giallorosse e 4 pareggi.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo.

Difensori: Arpino Antonio, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea, Moretti Andrea.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Di Marco Matteo, Diatta Papa, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Ballgjini Ergys, Boschetti Riccardo, Corno Federico, Esposito Roberto, Rocco Daniele.

