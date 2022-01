x x

CISLAGO – Maxi incendio a ridosso del centro storico. Le fiamme sono partite alle 10 dal tetto dell’ex Casa del popolo l’edificio situato tra via Iv novembre e via Sgambio.

A dare l’allarme alcuni passanti che hanno notato il fumo grigio uscire dal tetto. Sono arrivati sul posto la polizia locale e la protezione civile che hanno evacuato l’edificio. A domare le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con il supporto di diversi colleghi e mezzi. Non si registrano intossicati dal fumo o feriti. La polizia locale, con il comandante Marco Cantoni, ha chiuso tutte le strade limitrofe per permettere che le operazioni di spegnimento si svolgano in sicurezza.

Troppo presto per parlare di causa ma anche per quantificare i danni alla struttura. Le operazioni di spegnimento che hanno visto sul posto autopompe e autoscale sono state seguite da diversi cittadini.





(per questa gallery e il video si ringrazia Giuseppe Plateroti)

