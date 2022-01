x x

CERIANO LAGHETTO – E’ in fase di ultimazione l’acquisto e l’installazione nelle scuole di nuovi dispositivi per la purificazione dell’aria, in modo da garantire ambienti più salubri per gli alunni, contribuendo ad abbassare i rischi di contagio da malattie respiratorie, covid19 compreso.

“Si tratta di un ulteriore impegno messo in campo dall’Amministrazione comunale per garantire ambienti sempre più sicuri ai ragazzi che frequentano le scuole, così come già previsto dal nostro Piano di diritto allo studio” – sottolinea l’assessore all’Istruzione Dante Cattaneo.

Intanto, proprio in questi giorni sono state aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2022/2023: mensa, trasporto, pre e post scuola. I moduli, disponibili sul sito internet del Comune dovranno essere compilati e consegnati all’Ufficio Scuola all’indirizzo [email protected] entro il 30 aprile 2022. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio scuola tramite mail [email protected] oppure telefono 0296661302.

(foto d’archivio)

22012022

