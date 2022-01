x x

CISLAGO – GERENZANO – Ieri sera la segnalazione di due cislaghesi ha mobilitato vigili del fuoco e carabinieri alla ricerca di un oggetto caduto dal cielo. Una segnalazione precisa e valutata attendibile al punto da far alzare anche l’elisoccorso da Como.

Al momento non è stato chiarito cosa abbia suscitato l’allarme ma c’è un precedente. Lunedì 17 gennaio intorno alle 22,38 in via Alfieri in direzione Massina un gerenzanese ha notato un oggetto luminoso e l’ha fotografato. Tre strisce luminose che si muovevano in cielo. Dalla descrizione un oggetto simile a quello avvistato ieri sera.

Al momento sono in corso gli accertamenti su entrambi episodi per cercare di capire di cosa si sia trattato. Le ipotesi possono essere molte dal drone al meteorite.

(per la foto si ringrazia Giuseppe Plateroti)

