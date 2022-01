x x

GERENZANO / ORIGGIO / LIMBIATE – Tamponamento oggi alle 16.40 a Gerenzano in via Manzoni: nelle scontro fra due autovetture, 4 persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Si tratta di un bambino di 2 anni, un ragazzo di 20 ed uno di 30, e di una donna di 32 anni. Nessuno è apparso in pericolo di vita, e sono stati soccorsi dall’automedica e da una ambulanza del Sos Uboldo e medicati negli ospedali di Legnano e Saronno. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia saronnese per i rilievi del sinistro.

Oggi alle 14.40 intervento dell’ambulanza del Soccorso Rho all’uscita di Origgio ovest dell’autostrada a A8, direzione Varese, per un malore segnalato da un automobilista, che si è comunque preso ripreso. Non è stato necessario il trasporto in ospedale, Sul posto anche la polizia stradale.

A Limbiate tamponamento fra tre automobili in corso Milano oggi alle 18.15: sul posto due ambulanza e la polizia locale per i soccorsi. Hanno avuto bisogno di cure mediche, comunque per lievi contusioni, 4 persone: una donna di 56 anni, una di 59 anni ed una di 71 anni, ed un uomo di 62 anni.

22012022