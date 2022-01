x x

SARONNO – “Durante le scorse vacanze natalizie, insieme agli uffici tecnici del Comune di Saronno, abbiamo lavorato allo studio, alla analisi dei requisiti, alla compilazione delle schede, alla compilazione dei dati in piattaforma per partecipare alla manifestazione di interesse promossa da Regione Lombardia per la nuova scuola Rodari”.

Inizia così la nota condivisa dall’ex assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni.

“La scadenza era fissata per il 18 gennaio. Alcuni funzionari dell’ufficio stabili non hanno fatto un giorno di vacanza, dopo un anno di lavoro intenso: li ringrazio ancora una volta per aver dato seguito a questa mia volontà allo scopo di recuperare il finanziamento che serve per la costruzione della nuova scuola e della nuova palestra”.

