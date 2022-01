x x

SARONNO – I militari del comando provinciale di Varese, diretti dalla procura di Busto Arsizio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore di Saronno, contestuale sequestro di disponibilità finanziarie in capo agli indagati per un ammontare complessivo fino a concorrenza di oltre 500 mila euro, nonché diverse perquisizioni locali e domiciliari.

L’attività di indagine trae origine dalla ricostruzione delle vicende che hanno portato al fallimento di una azienda saronnese, dichiarata fallita 2019 dal tribunale di Busto Arsizio.

Le indagini di polizia economico-finanziaria strutturate in analisi di tabulati telefonici, indagini bancarie, intercettazioni telefoniche eseguite con le facoltà di polizia giudiziaria dai militari della compagnia di Saronno hanno consentito di delineare le responsabilità dei due amministratori – di fatto e di diritto – della società, i quali sono accusati di aver artatamente ritardato il fallimento della medesima, aggravandone il dissesto e sperperando il patrimonio aziendale.

La società fallita era stata spogliata del suo patrimonio immobiliare – scisso in una società appositamente costituita per gestire le proprietà di famiglia – e negli ultimi anni, già in evidente stato di decozione e gravata da debiti tributari e previdenziali per ingenti somme – è stata tenuta in vita mediante l’alterazione di alcune voci di bilancio, con evidente e grave pregiudizio per gli interessi dell’erario, dei creditori e dei dipendenti. In particolare, a danno di questi ultimi, gli amministratori da diversi anni non ottemperavano al versamento delle quote relative alla previdenza complementare, comunque trattenute dalla busta paga dei lavoratori.

Le risorse aziendali venivano invece utilizzate per corrispondere somme ai soci e amministratori, nonché per eseguire pagamenti preferenziali, mentre un intero ramo d’azienda veniva distratto a beneficio di una società neo-costituita.

L’operazione di servizio odierna si inserisce nell’ampia e costante azione svolta dalla Guardia di Finanza – sotto la direzione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio – a contrasto dei comportamenti illeciti che minano la trasparenza del mercato, a danno del sistema economico e imprenditoriale, nonché delle casse dello Stato.





