SARONNO – Cade dal motorino e finisce all’ospedale: è successo l’altra mattina ad una portalettere, che stava consegnando la corrispondenza in città. L’incidente si è verificato alle 10.15 in via Padre Giuliani a Saronno: il suo “giro” era da poco iniziato. I passanti hanno dato l’allarme e la donna, di 47 anni, è stata trasferita all’ospedale cittadino di piazza Borella, per tutti gli accertamenti sanitari del caso.

E la corrispondenza: l’ufficio postale ha trovato rapidamente un sostituto ed il servizio ha potuto avere luogo regolarmente, nel corso della stessa mattinata.

