CISLAGO – Sabato da day after per la zona dove è stato notato venerdì sera un bagliore nel cielo tale da mobilitare pompieri, carabinieri e elisoccorso. E’ stata trovata una laterna bruciacchiatae sono emersi altri avvistamenti nei giorni precedenti.

Imprenditore saronnese dei guai, dopo il fallimento dell’azienda nel 2019.

Incendio, partito forse da una stufa, all’ex Casa del Popolo di Cislago.

Tamponi, Ats predispone un percorso dedicato per la scuola.

A marzo al via il processo all’ex europarlamentare Lara Comi.

Lutto nell’associazionismo saronnese per la scomparsa di Pietro Crivelli.

