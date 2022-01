x x

SARONNO / SOLARO – Non rispetta l’alt, scappa a tutta velocità con la Bmw station wagon tallonato dalle forze dell’ordine e causa un incidente. Sono iniziativi così i guai dell’automobilista che, a bordo anche un amico non ha accostato allo stop di una pattuglia dei carabinieri. Adesso sono entrambi ricercati. E’ successo ieri mattina alle 9.30: una pattuglia del comando di Saronno, alla periferia est cittadina, ha indicato ad una Bmw station wagon di accostare, ma chi era alla guida ha tentato la fuga. Ne è scaturito un inseguimento sino a Cascina Emanuela di Solaro dove, all’incrocio con via Rovereto, la Bmw è andata a sbattere contro una Lancia Ypsilon guidata da una donna, rimasta lievemente ferita. I due a bordo della Bmw sono scappati a piedi e sono riusciti a fare perdere le tracce nei campi vicini.

La donna sulla Lancia è stata trasportato in ospedale a Saronno da una ambulanza del Sos Uboldo mentre le pattuglie dei carabinieri delle Compagnie di Saronno e Rho. E’ stato appurato che la Bmw circolava senza assicurazione. Risulta intestata ad una persona che sulla carta è proprietaria di moltissime auto, probabilmente un prestanome. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

