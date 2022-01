x x

SARONNO – “Superata la soglia delle 130.000 vaccinazioni effettuate da aprile 2020 ad oggi al centro vaccinale di via Parini. Un nuovo importante risultato, ottenuto soprattutto con la nuova ultima accelerazione di prime e terze dosi effettuata nelle settimane successive allo stop natalizio”. Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale saronnese

All’hub di Saronno, come per tutti i centri vaccinali lombardi, si accede con la prenotazione da effettuarsi sul portale di Regione Lombardia:

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Per la fascia 12-19 anni che deve effettuare la prima dose, l’accesso è libero anche senza prenotazione.

