x x

SARONNO – I numeri sono lievemente scesi negli ultimi giorni ma restano oltre trecento ottanta gli studenti saronnesi contagiati dal coronavirus.

A fare il punto è stato nella tarda mattina odierna il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, parlando ai microfoni dell’emittente comunitaria, Radiorizzonti. “Nelle scuole cittadine la situazione appare variegata. Su 12.000 alunni e 538 classi, ad oggi contiamo 384 studenti positivi, erano 409 settimana scorsa. In Dad ci sono attualmente 1185 studenti, erano 1325 scorsa settimana. Insegnanti assenti, positivi o in quarantena sono invece 46 ed erano 111 la scorsa settimana” ha riepilogato il primo cittadino.

Per effetto della riduzione della Dad e dei positivi, aumentano però – ovviamente – le classi interessate dai provvedimenti di “sorveglianza sanitaria”. Si infatti dalle 75 classi di settimana scorsa alle 87 le classi sottoposte a sorveglianza, mentre le classi in quarantena passano da 12 a 61.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

(foto archivio)

24012022