x x

SARONNO – Come va la bonifica dell’ex Cantoni dopo il problema dei materiali danneggiati? A fare il punto è l’ex assessore ora consigliere comunale Gianpietro Guaglianone.

“Martedi 18 gennaio ho parecipato come uditore alla conferenza dei servizi sulla bonifica della area ex-Cantoni.

Come consigliere comunale continuo a seguire il tema delle bonifiche dopo averlo fatto come assessore all’Ambiente. Un argomento sicuramente poco trattato dall’amministrazione del sindaco Augusto Airoldi fatta di tanti proclami e pochi fatti come denota la mancanza sistematica di comunicazione.

Poco male come consigliere comunale ho la possibilità di effettuare accessi agli atti e partecipare come uditore alle conferenze dei servizi. Nella giornata di martedì la proprietà ha proposto agli enti presenti una variante al progetto. Quello che si è appreso sono buone notizie, la bonifica delle acque funziona, il pozzo barriera è stato riprestinato dopo l’incidente intercorso nei mesi scorsi.

Nei pozzi più profondi non c’è più inquinante mentre in quelli più surpeficiali si è passati da 30 microgrammi a 2 microgrammi. La proprietà ha proposto, dopo un’interlocuzione con il Comune agli enti di controllo presenti, Arpa, Provincia, Utr Insubria una variante al progetto di bonifica.

Verranno realizzati quattro pozzi barriera superficiali, a fronte della disattivazione di quelli più profondi che hanno esaurito il loro scopo. Si ridurra da 30 litri al secondo a 25 litri al secondo la capicaità di emungimento derivanti alla dimensione dei nuovi piezomentri. Tutti gli enti con le dovute specificità hanno accettato questo progetto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn