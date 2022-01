x x

GERENZANO – “Non proponiamo un bis al brindisi di capodanno ma con soddisfazione annunciamo che da gennaio 2022 Ardea onlus inizia il secondo decennio di gestione del Parco degli Aironi. L’intesa con il Comune di Gerenzano è stata raggiunta nello scorso mese di dicembre e prevede l’affidamento ad Ardea della gestione “ordinaria” del parco”. Lo annunciano i responsabili della società no profit che dunque continueranno ad occuparsi dell’area naturalistica di via Inglesina.

club house

Che ricordano: “L’avventura iniziata nel lontano 2012 con i lavori di organizzazione territoriale ha visto negli anni un rapido sviluppo della complessità ecosistemica associata all’impegno nel trasformare la ex cava in un’oasi a misura di visitatore. Il progetto proseguirà con rinnovato entusiasmo fino al 2032 e non senza novità, prima fra tutte il recente accordo con la cooperativa “il Granello Don Luigi Monza” di Cislago per la gestione del punto ristoro. Ardea onlus desidera ringraziare i soci, i collaboratori, i volontari, i dipendenti e i partner che le hanno permesso di tagliare il traguardo dei 10 anni; un grazie particolare è d’obbligo per tutti i visitatori che hanno apprezzato l’impegno e che lo hanno sostenuto e che lo sosterranno!”

(foto: la nuova club house del parco ed una veduta dell’area naturalistica gerenzanese)

