SARONNO – La notizie più letta è stata quella dell’inseguimento tra Saronno e Solaro che si è conclusa con lo scontro della vettura in fuga con un’auto in sosta.

Ex Isotta, il progetto prevede l’arrivo di 1500 studenti dell’accademia di Brera entro il 2023.

Si sono “dimenticati” di dichiarare i propri redditi svizzeri i 4 frontalieri che hanno indebitamente percepito il reddito di cittadinanza.

Auto distrutta ma poche conseguenze per il conducente nell’incidente avvenuto a Rovello.

Gerenzano, blitz animalista per l’arrivo del circo in città.

Focris, Fagioli affonda sull’aumento delle rette.

Puzziferri e Ceriani chiedono la commissione Sport per parare degli investimenti negli impianti sportivi.

