x x

MISINTO – Ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata in mezzo alla carreggiata ma lei, una 40enne residente a Lazzate, se l’è cavata con escoriazioni e contusioni che le sono state medicate all’ospedale di Garbagnate.

Ma torniamo all’incidente che è avvenuto lunga la Sp152 poco dopo le 15,30 quando la quarantenne ha perso il controllo della sua Suzuki Swift. La donna è riuscita ad uscire da sola dalla vettura ma è stato necessario l’intervento dell’autopompa del distaccamento di Lazzate e dell’autopompa del distaccamento di Saronno per mettere in sicurezza l’auto e rimuoverla dalla carreggiata.

Arrivato in pochi minuti anche il mezzo della Croce Rossa di Misinto che ha prestato le prime cure sul posto alla donna poi trasferita all’ospedale di Garbagnate. L’arteria è rimasta chiusa per tutto il tempo necessario alle operazioni di soccorso all’automobilista, alla messa in sicurezza della vettura prima della sua rimozione e ovviamente della pulizia della sede stradale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn