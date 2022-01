x x

UBOLDO / SOLARO – Oggi ha Uboldo l’ambulanza del Sos ed i carabinieri della Compagnia di Saronno sono intervenuti in via 4 novembre alle 11.45 per soccorrere un motociclista dopo una caduta dal proprio mezzo. Il centauro è stato portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco, per essere medicato. Al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Questa mattina alle 7 in corso Europa a Solaro è stato investito un ciclista: è accaduto alla grande rotonda all’incrocio con via della Repubblica, nella zona industriale del paese: l’uomo, di 47 anni, è caduto a terra ed è stato soccorso dall’equipaggio dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, subito accorsa; e sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Rho. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di non gravi ferite. Accertamenti sono stati avviati dai militari dell’Arma per chiarire la dinamica del sinistro.

