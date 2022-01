Pietra di inciampo anche a Limbiate

x x

LIMBIATE – Si è svolta ieri mattina al palazzo della Provincia di Monza e Brianza, nel capoluogo brianzolo, la cerimonia di posa della pietra di inciampo dedicata a tutti i deportati della Brianza. Anche quest’anno, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare una cerimonia aperta al pubblico e si è preferito consegnare le nuove pietre ai rappresentanti delle diverse istituzioni coinvolte.

Per l’Amministrazione comunale limbiatese, che ha stabilito di posare in aprile nel piazzale del Municipio la pietra dedicata al deportato Luigi Colombo, era presente l’assessore comunale alla Cultura, Carlo Schieppati, nella foto insieme al presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio. Come ogni anno, anche le scuole del territorio saranno coinvolte nelle celebrazioni della Giornata della Memoria in ricordo dell’Olocausto attraverso la proiezione in streaming nelle classi di un’opera teatrale a tema.

(foto: a sinistra l’assessore limbiatese Carlo Schieppati, con il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio)

