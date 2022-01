x x

SARONNO – E’ un momento cruciale per il comando della polizia locale di Saronno alle prese con un momento di grande cambiamento. Decimato da trasferimenti, mobilità e sospensioni il corpo di polizia locale cittadino si troverà a fare i conti con l’addio del comandante Giuseppe Sala oltre al necessario e atteso arrivo di nuovi agenti.

Il momento per ritrovarsi è stata la cerimonia di San Sebastiano, con la Messa celebrata giovedì alle 17,30 nella chiesa di San Francesco, mentre al mattina solo in forma privata la cerimonia del cimitero di via Milano.

Sempre senza cittadina venerdì mattina nel parco Salvo D’Acquisto è stato piantumato un pino per ricordare l’impegno e la dedizione del numero uno del comando saronnese.

A raccontare questi due eventi il fotografo Armando Iannone che ha immortalato i momenti più intensi.

