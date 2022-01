x x

SARONNO – “Che dire… E’ stata davvero una grande emozione sentire il mio nome”. Sono le parole di Elio Fagioli che a caldo commenta l’emozione di aver sentito il suo nome pronunciato dal presidente della Camera, Roberto Fico durante lo spoglio delle schede della prima votazione del presidente della Repubblica.

“La politica è la mia passione da tanti anni ed è stato davvero emozionante questo riconoscimento – commenta ancora – Come lo è leggere i messaggi di tanti esponenti leghisti e non solo che mi stanno chiamando e scrivendo a caldo”.

Ed effettivamente sono stati tantissimi i saronnesi che sentendo lo spoglio sono sobbalzati sentendo il nome del più noto ed iconico esponente del Carroccio saronnese ma dell’intera provincia di Varese.

