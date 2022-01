x x

SARONNO – L‘altra sera appuntamento musicale al Circolo della Teppa in compagnia del TizioTiziano jazz duo, e con la mostra delle storie illustrate di Tizio.032. L’esposizione, intitolata “La gatta che credeva di avere le ali”, resterà al circolo fino a venerdì 28 gennaio, “siete in tempo per venire alla cena di giovedì prossimo e dare un’occhiata!” dicono gli organizzatori.

Il Circolo della Teppa ha sede in via Guaragna 6 a Saronno ed è, come dicono i promotori, “uno spazio a Saronno per mettere in circolo idee, per approfondire l’analisi del mondo in cui viviamo, per dare sostanza alla disillusione verso la politica e non limitarsi alla depressione per una vita sacrificata sull’altare del lavoro e della merce. Un circolo che sia centro di documentazione di testi dell’area della critica radicale, un circolo che sia punto di passaggio e di condivisione, uno spazio di aggregazione e di studio”.

(foto: il concerto dell’altra sera al Circolo della Teppa di Saronno)

