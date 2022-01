x x

SARONNO – Ats Insubria in collaborazione con le Asst afferenti, da lunedì 24 gennaio ’22, attiva dei canali preferenziali per i tamponi riservati alle richieste proveniente dal mondo scuola – quarantena per contatto scolastico / sorveglianza attiva.

Regione Lombardia, con le Ats, si è attivata per creare dei percorsi dedicati nei punti tampone gestiti dalle Asst e privati, che affiancano l’offerta delle farmacie, che rimangono il canale preferenziale per la popolazione scolastica.

Dal 24 gennaio saranno operativi i percorsi dedicati alla popolazione scolastica presso i seguenti punti tampone:

– Asst Lariana, Como – via Castelnuovo – da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 15 – modalità drive through

– Asst Valle Olona – Gallarate ex Caserma dell’Aeronautica Militare di Gallarate – da lunedì a sabato dalle 12.30 alle 15.30 – modalità drive through

E’ sempre opportuno consultare i siti delle singole Asst per informazioni e ulteriori approfondimenti.

Si precisa che l’ingresso ai “punti tampone mondo-scuola” è consentito solo alle persone in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione.

