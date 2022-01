x x

SARONNO – Mercoledì in Prepositurale Pietro e Paolo la comunità cristiana di Saronno accoglie l’invito di papa Francesco all’Angelus di domenica a pregare per la pace in Europa nella giornata del 26 gennaio.

“Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel Continente europeo, con ripercussioni ancora più vaste- ha spiegato il pontefice – Faccio un accorato appello a tutte le persone di buona volontà, perché elevino preghiere a Dio onnipotente, affinché ogni azione e iniziativa politica sia al servizio della fratellanza umana, più che di interessi di parte”. A rispondere all’appello del Papa oltre oltre alla Comunità pastorale anche il gruppo “4 passi di pace” che ha aderito all’iniziativa.

