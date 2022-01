x x

SARONNO – Non ha ricevuto dai Servizi sociale le risposte che si aspettava, non ha ricevuto l’aiuto di cui aveva bisogno e così è salito in sella al suo scooter e si schiantato contro la vetrata del Municipio prima di tornare a casa.

E’ questa la ricostruzione del raid vandalico realizzato lo scorso 15 gennaio in piazza Repubblica. Su input dell’Amministrazione comunale la polizia locale ha identificato l’autore del blitz che ha danneggiato la porta scorrevole dell’ingresso principale del palazzo comunale.

E’ un 31enne saronnese che si è scagliato contro le vetrate. Nessun dubbio sulla sua intenzione di danneggiare le porte visto che i video lo mostrano fare delle prove e controllare che non passi nessuno.

