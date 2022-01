x x

SARONNO – C’è chi fa notare che ha preso un voto come Draghi, chi si limita alle congratulazioni, chi auspica una “maggior convergenza” per oggi: sono stati tantissimi i commenti dei saronnesi e dei leghisti al voto ricevuto da Elio Fagioli storico militante del Carroccio a Saronno durante la prima votazione per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Accanto agli apprezzamenti non mancano le ipotesi su chi possa aver inserito nell’urna il foglio con il nome del saronnese qualcuno ipotizza “secondo me ti ha votato Giorgetti o Candiana o anche Fedriga”. Elio con la battuta pronta replica “penso Salvini”.

La notizia è stata rilanciata oltre che da ilSaronno da decine di giornali locali e nazionali. Ed è lo stesso Elio ad aver realizzato una mini-rassegna stampa sulla propria pagina Facebook dove si sono moltiplicati i commenti.

Eccone alcuni

Max Ferrari: “Mitico Elio Fagioli. Onestamente tra i nomi che girano lui è l’unico di cui mi fiderei”

Ivana Carioli: “Elio for president!! e gli amaretti diventeranno il dolce nazionale”

Stefano Cavallin: “Elio Fagioli, almeno uno ha risposto all’appello”

Tiziana Merlini: “Ti vedrei benissimo Elio”

Giulio Solzi: “Primo voto c’è speranza”

Simona Guerrieri: “Elio sei stato nominato”

Patrizia Acini: “Elio Fagioli sei appena stato nominato dal presidente Fico nello spoglio delle schede! Elio Fagioli Presidente!!!”

Stefano Ghilotti: “Hanno già rotto con ste elezioni. Eppure il Presidente esiste già! Votate Elio Fagioli! E che sia finita!! — con Elio Fagioli“

