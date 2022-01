x x

SARONNO – Un momento per fare memoria, per approfondire, per conoscere una drammatica pagina di storia unendo studenti e cittadini ma soprattutto superando le barriere imposte dalla pandemia.

E’ stata un successo l’iniziativa organizzata questa mattina nell’aula magna del liceo GB Grassi. L’appuntamento, in calendario per celebrare la Giornata della Memoria, è stata organizzata dal Mils con la Società storica saronnese, Anpi e Aned con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Protagonisti dell’appuntamento che ha fornito spunti e riflessioni sulle leggi razziste “discriminazione e deportazione nell’Italia fascista” ha visto la presenza con relatori Michele Sarfatti, Enzo Laforgia e Giuseppe Nigro.

Ricco anche il parterre di autorità presenti: i sindaci Marco Giudici e Augusto Airoldi con il presidente del consiglio comunale di Saronno Pierluigi Gilli, il vicesindaco Laura Succi e l’assessore Franco Casali. A seguire l’appuntamento anche lo storico Sergio Beato e il noto partigiano Aurelio Legnani.

Tanti anche gli studenti collegati dalle proprie aule nel liceo scientifico oppure da casa per chi è costretto a casa dalla dad o dalla quarantena.

