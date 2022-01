x x

SARONNO – Malgrado sia arrivata ieri in serata è presto riuscita a diventare la notizia più letta del giorno: Elio Fagioli votato nell’urna nell’elezione del presidente della Repubblica è stato l’articolo più cliccato.

Ex Cantoni: i pozzi più profondi non sono più inquinati. A fare il punto sulla bonifica l’ex assessore Guaglianone.

Ancora qualche giorno d’attesa per il nuovo assessore ai Lavori pubblici.

Misinto, auto cappottata, solo ferite per la conducente.

Qualche problema e perplessità per la sparizione ieri dei canali Rai, ma ecco cosa è successo e cosa fare.

Grande clamore anche per l’intervento della polizia locale in una casa d’appuntamenti a Lomazzo.

Armando Iannone racconta il weekend di San Sebastiano della polizia locale.

