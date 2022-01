x x

TRADATE – Reportage passo per passo; il senatore Stefano Candiani di Tradate ieri ha portato i suoi elettori direttamente in Parlamento, vivendo con loro in diretta, passo dopo passo, tutti i momenti della prima votazione per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. E Candiani ha iniziato davvero dall’inizio, ovvero dal volo all’alba, con la nebbia, per raggiungere la capitale, con una battuta, “Certo, se il buon giorno si vede dal mattino…”

Poi il ritiro dell’ordine del giorno della seduta prevista con inizio alle 15. Ordine del giorno, appunto, “Elezione del presidente della Repubblica”. Con la riflessione di Candiani, “Si parte! Ma chi votare? O chi non votare?”

E poi una diretta Facebook dalla sua postazione in Parlamento, e qualche gossip: “Nel “transatlantico” di Montecitorio c’è molto fermento, mentre in aula tutto si svolge in maniera ordinata e regolare a gruppi di 50 elettori per volta”.

Ieri è finita con un nulla di fatto e prevalenza delle schede bianche, e chi è stato votato (pure un saronnese, il super-leghista Elio Fagioli) non ha raggiunto alcuna maggioranza. Con Candiano che ha spiegato in un altro video tutte le fasi delle votazioni.

25012022