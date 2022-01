x x

CISLAGO – Nuova interrogazione all’amministrazione Calegari di Cislago in Comune: i quesiti della lista civica riguardano, in particolare, l’area verde in zona nord di Cislago. Si tratta di una delle due interrogazioni presentate dalla capogruppo Debora Pacchione lo scorso 17 gennaio.

In particolare, si parla dell’ampio spazio verde lasciato incolto, con un parco giochi per bambini e campo da basket ricompresi tra le vie Nobile, del Popolo, Marco Polo e Vasco de Gama. Già nello scorso novembre, l’Amministrazione aveva organizzato un incontro per parlare con la cittadinanza al fine di presentare ai cittadini il progetto approvato dall’Amministrazione Cartabia lo scorso anno. “Il sindaco insieme all’assessore all’Ambiente – si legge nell’interrogazione – esponeva i suddetti progetti e i computi, così come già presenti agli atti del comune, dichiarando genericamente che l’attuale amministrazione avesse delle perplessità su tale progetto ma senza definire nel dettaglio quali fossero le eventuali criticità né, tanto meno, illustrando le eventuali ipotesi di variazioni che l’amministrazione avesse valutato”.

“Alcuni cittadini ci hanno informato che l’11 gennaio – continuano si è tenuto un ulteriore incontro informale, presumibilmente in comune, tra il sindaco ed alcuni privati cittadini dallo stesso convocati, residenti della zona interessata dall’intervento. Non ci risulta che esistano “referenti di zona” né, tanto meno, a che titolo siano stati

convocati esclusivamente alcuni singoli cittadini a discapito dì altri”.

Cislago in Comune, dunque, chiede all’Amministrazione la conferma e le modalità di questo incontro e se il sindaco intende mantenere la promessa di un secondo incontro pubblico. Non mancano, inoltre, domande circa il cronoprogramma del progetto e sulle modalità di accordo con l’azienda Pedemontana Spa, incaricata dei lavori.

