SARONNO – Mobilitazione domenica notte per la violenta lite tra due ubriachi che ha creato non poca agitazione nella zona dello scalo ferroviario nei pressi di piazza Cadorna.

Malgadro fosse ben prima dell’alba, poco dopo le 4,30, la violenta lite tra due ubriachi ha svegliato alcuni residenti. Affacciandosi dalle finestre attirati dalle urla i saronnesi hanno visto due uomini, stranieri, che si affrontavano con spintoni, pugni e calci. La situazione è degenerata quando uno dei due ha tirato una bottigliata in testa all’altro.

Immediata la chiamata alla centrale operativa Areu che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Si è temuto per le condizioni della vittima del brutto colpo alla testa ma in realtà se l’è cavata con contusioni ed escoriazioni che gli sono state medicata al pronto soccorso cittadino.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno identificato la vittima un tunisioni privo di documenti che si trovava irregolamente in Italia.

25012022