UBOLDO – Non è mancato il lieto fine per Mina, bella pappagallina che era in cerca di una “famiglia” che fosse disposta ad adottarla. Famiglia che è stata trovata dopo un appello suoi social. “Era stata recuperata in condizioni disastrose da un privato, malnutrita, con segni di autodeplumazione, chiusa in un box al buio 18 ore su 24 – ricordano dal Rifugio Giovitos di Uboldo, dove era stata “ricoverata” – Ora si fida dell’essere umano, sale sulla spalla e da bacini”.

Il Rifugio Giovitos è la struttura di Uboldo che accoglie animali in difficoltà. I responsabili si presentano così: “Sos animali in difficoltá in Lombardia.Vuoi adottare un animale? Hai trovato un animale in difficoltà e non sai che fare? Non puoi più tenere il tuo amichetto? Rifugio Giovitos ti aiuta a risolvere i tuoi problemi o ti consiglia esperti del settore!”

(foto: la pappagallina Mina che era in cerca di adozione)

26012022